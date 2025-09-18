Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'aventurier des mers

Guirec Soudée, Rémy Fière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'édition événement de L'Aventurier des mers , enrichie de ses premières aventures et du récit inédit sur le nouveau défi relevé par Guirec Soudée et Inoxtag, la star des réseaux sociaux : ensemble, ils ont traversé à la voile l'Atlantique en juillet 2025, de Lorient jusqu'en Martinique. Depuis ses 18 ans, Guirec parcourt les océans à travers le monde, en quête de nouveaux défis. Il revient ici sur son épopée de cinq ans avec sa poule Monique, dont un hivernage dans le Grand Nord, ou ses traversées transatlantiques à la rame aller et retour dont il a bien failli ne pas revenir. A 32 ans, à la barre du Freelance. com, il vit un Vendée Globe de folie qu'il boucle en 89 jours, compétiteur hors norme de cette course baptisée " l'Everest des mers "... Pour ce fils du vent et de la mer, toujours en quête d'adrénaline, rien n'est impossible ! A bord de l'Ultim MACSF, ce géant des flots, il vole littéralement sur l'eau pour une traversée de l'Atlantique aux côtés d'Inoxtag, en préparation d'un tour du monde à l'envers, en solitaire, à bord de ce bateau-oiseau. L'Aventurier des mers est le récit vivifiant de toutes ces aventures.

Par Guirec Soudée, Rémy Fière
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Guirec Soudée, Rémy Fière

Editeur

Michel Lafon

Genre

Récits de mer

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'aventurier des mers par Guirec Soudée, Rémy Fière

Commenter ce livre

 

L'aventurier des mers

Guirec Soudée, Rémy Fière

Paru le 18/09/2025

304 pages

Michel Lafon

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749963808
9782749963808
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.