L'édition événement de L'Aventurier des mers , enrichie de ses premières aventures et du récit inédit sur le nouveau défi relevé par Guirec Soudée et Inoxtag, la star des réseaux sociaux : ensemble, ils ont traversé à la voile l'Atlantique en juillet 2025, de Lorient jusqu'en Martinique. Depuis ses 18 ans, Guirec parcourt les océans à travers le monde, en quête de nouveaux défis. Il revient ici sur son épopée de cinq ans avec sa poule Monique, dont un hivernage dans le Grand Nord, ou ses traversées transatlantiques à la rame aller et retour dont il a bien failli ne pas revenir. A 32 ans, à la barre du Freelance. com, il vit un Vendée Globe de folie qu'il boucle en 89 jours, compétiteur hors norme de cette course baptisée " l'Everest des mers "... Pour ce fils du vent et de la mer, toujours en quête d'adrénaline, rien n'est impossible ! A bord de l'Ultim MACSF, ce géant des flots, il vole littéralement sur l'eau pour une traversée de l'Atlantique aux côtés d'Inoxtag, en préparation d'un tour du monde à l'envers, en solitaire, à bord de ce bateau-oiseau. L'Aventurier des mers est le récit vivifiant de toutes ces aventures.