#Essais

Cluny

Daniel-Odon Hurel, Denyse Riche

Cluny, c'est à la fois une abbaye, l'une des plus somptueuses qui fut, avec la plus vaste église de la Chrétienté médiévale, et un ordre monastique, l'ordre clunisien, d'un éclat et d'une puissance sans pareils. Moins de deux siècles après sa fondation en 909 ou 910, Cluny commande un réseau de plus d'un millier de prieurés disséminés dans toute l'Europe occidentale et fait de son abbé l'un des personnages les plus éminents de la Chrétienté. Mais toute médaille a son revers : le système clunisien tarde à se structurer. Concurrencé par de nouvelles formes de vie religieuse, en proie à des diffi cultés économiques, Cluny perd sa prééminence. Au xiie siècle, renouant avec l'austérité bénédictine, l'ordre commence à décliner jusqu'à sa disparition dans la tourmente révolutionnaire. L'une des forces du présent livre est de rendre justice au Cluny d'après la période des grands fastes, longtemps négligé par les historiens. Un livre au carrefour des disciplines, histoire, littérature, histoire de l'art, architecture, mais aussi liturgie et spiritualité : c'est une formidable synthèse des travaux les plus récents sur ce monument incomparable de notre histoire nationale et européenne.

Ouvrages généraux

Paru le 05/11/2025

336 pages

26,90 €

9782200638986
