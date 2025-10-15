Inscription
Guy Savoy cuisine les écrivains

Guy Savoy, Anne Martinetti, Gilles Chesneau

ActuaLitté
Le xixe siècle fut celui de tous les appétits : littéraires et culinaires. Tandis que les grands écrivains révolutionnaient les lettres françaises, les cuisiniers transformaient l'art de la table. Dans ce quatrième volume de sa collection, Guy Savoy nous invite à un festin où se mêlent les saveurs d'une époque et les mots de ses plus illustres témoins. Des banquets parisiens décrits par Balzac aux repas bourgeois croqués par Maupassant, des dîners romantiques de George Sand aux festins populaires de Zola, le chef étoilé puise dans ce siècle gourmand une inspiration sans limites. Car les écrivains du xixe siècle étaient aussi de fins gastronomes : Hugo collectionnait les recettes et Dumas père rédigeait son Grand Dictionnaire de cuisine... Avec la complicité d'Anne Martinetti et de Gilles Chesneau, Guy Savoy ressuscite ces saveurs oubliées et transforme les pages les plus savoureuses de notre patrimoine littéraire en recettes d'aujourd'hui. Une promenade unique où chaque plat raconte une histoire, où chaque bouchée fait revivre un auteur. Un voyage gourmand et littéraire qui régalera aussi bien les amoureux des belles-lettres que les passionnés de gastronomie.

Par Guy Savoy, Anne Martinetti, Gilles Chesneau
Chez Herscher

|

Auteur

Guy Savoy, Anne Martinetti, Gilles Chesneau

Editeur

Herscher

Genre

Histoire de la gastronomie

Guy Savoy cuisine les écrivains

Guy Savoy, Anne Martinetti, Gilles Chesneau

Paru le 15/10/2025

256 pages

Herscher

30,00 €

9782733504949
