Complètement paresseux et étourdi

Martin Parr, Wendy Jones

Une parution événement : la première autobiographie visuelle de Martin Parr, dans laquelle le photographe iconique se dévoile à travers plus de 150 photographies, de ses premières prises de vue à ses oeuvres emblématiques et actuelles, accompagnées de ses souvenirs et réflexions personnels sur chaque image. " Complètement paresseux et étourdi ", ainsi était décrit Martin Parr par sa professeure de français sur son bulletin scolaire. De cet esprit non conformiste à son statut de génie de la photographie contemporaine, il n'a cessé de déconcerter et de fasciner. Ce livre n'est pas un simple recueil d'images, mais la toute première autobiographie imagée de l'artiste, une plongée espiègle et audacieuse dans l'univers de l'un des photographes les plus iconoclastes de notre époque. Pensé comme un dialogue entre images et récits, l'ouvrage rassemble 150 photographies emblématiques, accompagnées de textes écrits dans la voix singulière de Parr, en complicité avec Wendy Jones. Ensemble, ils tissent un portrait inattendu et haut en couleur, traversé d'humour, d'humanité et de cette irrévérence subtile qui a fait de Parr une figure culte. Son regard aiguisé capte l'absurde du quotidien, transforme l'ordinaire en une scène saisissante, où l'excès, la saturation des couleurs et le détail incongru révèlent le burlesque du réel, que ce soit dans une scène de plage surpeuplée à Brighton ou un buffet de mariage débordant de gelée fluorescente.

Par Martin Parr, Wendy Jones
Michel Lafon

Martin Parr, Wendy Jones

Michel Lafon

photo

Complètement paresseux et étourdi

Martin Parr, Wendy Jones

Paru le 18/09/2025

320 pages

Michel Lafon

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782749962337
