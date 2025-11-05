Inscription
#Essais

L'art de Claude François

Philippe Chevallier

Il y a un problème Claude François. Sa musique a clôturé les Jeux olym-piques de Paris en 2024, mais elle reste méprisée par l'académie et la critique cultivée. Celui qui fait danser les uns fait ricaner les autres. Comment parler avec justesse de cet artiste hors pair par son absolu respect de la musique, l'intransigeance de sa production, la rigueur de sa technique, mais écarté des panthéons de la chanson ?? Répondre à cette question, c'est interroger un savoir-faire si durablement popu-laire, par-delà les goûts et les dégoûts culturels. Ce livre-enquête -? qui traverse vingt ans de chanson française et inter-nationale ? - donne la parole aux arrangeurs, musiciens, collaborateurs de Cloclo, afin d'éclairer un art difficile et méconnu. Par ses exigences supérieures à la normale, Claude François révèle la singularité et l'extraordinaire fécondité d'une forme "? moyenne ? " , ce milieu entre les extrêmes qui est un sommet.

Par Philippe Chevallier
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Philippe Chevallier

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Chanson française

L'art de Claude François

Philippe Chevallier

Paru le 05/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

22,00 €

9782130881087
