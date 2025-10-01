Putain de vacances !

Encore un meurtre à élucider Jamais deux sans trois : à Saint-Hilaire-du-Borgne, l'expression a été vérifiée avec la découverte du cadavre de Bernard Charrier. La stupeur envahit le village : qui a bien pu s'en prendre à l'intouchable ancien député ? Sa mort est-elle liée à celle de Romain Soulard et Patrick Bossard, les employés de la conserverie ? Les gendarmes ont conclu pour leur part à un suicide, mais personne ne trouve cette explication crédible. De la maison de retraite des Mimosas où résidait Bernard Charrier à la maison qu'occupait Romain Soulard, en passant par la mairie de Saint-Hilaire-du-Borgne, Marc et Manon, les deux journalistes en vacances continuent leur enquête... Ces trois morts sont-elles liées ? Y aura-t-il un suivant sur la liste ? Marc et Manon pourront-ils enfin prendre des vacances ? Ce livre est le deuxième tome d'une trilogie.