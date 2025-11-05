Inscription
#Imaginaire

L'odyssée du fromage

Morgan Sicard, Oriane Masserey

ActuaLitté
Camembert, roquefort, cantal, saint-nectaire... Tant de fromages existent ! Avec du lait de brebis, de chèvre, de vache... Quelles sont les différences ? A pâtes molles, pâtes persillées, pâtes cuites... Comment les fabrique-t-on ? Jules César, Jean de La Fontaine, Louis Pasteur... Qu'ont-ils tous apporté au fromage ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, partez à l'aventure et retracez l'histoire du fromage aux côtés de Roqui et Cami, deux peniciliums de roquefort et de camembert. Ecrite par un professionnel du secteur et dessinée par une spécialiste de la BD de vulgarisation, cette bande dessinée humoristique est une mine d'or pour tous ceux qui désirent en savoir plus sur le mets préféré des Français.

Par Morgan Sicard, Oriane Masserey
Chez Dunod

|

Auteur

Morgan Sicard, Oriane Masserey

Editeur

Dunod

Genre

Divers

L'odyssée du fromage

Morgan Sicard, Oriane Masserey

Paru le 13/11/2025

128 pages

Dunod

19,90 €

ActuaLitté
9782100882175
