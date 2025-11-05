L'odyssée du fromage

Camembert, roquefort, cantal, saint-nectaire... Tant de fromages existent ! Avec du lait de brebis, de chèvre, de vache... Quelles sont les différences ? A pâtes molles, pâtes persillées, pâtes cuites... Comment les fabrique-t-on ? Jules César, Jean de La Fontaine, Louis Pasteur... Qu'ont-ils tous apporté au fromage ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, partez à l'aventure et retracez l'histoire du fromage aux côtés de Roqui et Cami, deux peniciliums de roquefort et de camembert. Ecrite par un professionnel du secteur et dessinée par une spécialiste de la BD de vulgarisation, cette bande dessinée humoristique est une mine d'or pour tous ceux qui désirent en savoir plus sur le mets préféré des Français.