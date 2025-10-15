Inscription
#Essais

Plus jamais soumise

Ibtissem

ActuaLitté
"Plus jamais soumise" , est le témoignage poignant et inspirant d'une femme franco-tunisienne qui s'est battue pour se libérer des griffes de l'emprise familiale et des violences conjugales. Avec une sincérité bouleversante, l'auteure nous partage son combat intérieur, ses blessures, mais aussi sa reconstruction tant personnelle que sociale, ouvrant la voie à l'espoir et à la résilience. Ce livre, entre récit autobiographique et développement personnel, est un véritable guide pour celles et ceux en quête de liberté, d'écoute, et de reconstruction.

Par Ibtissem
Chez Rhéartis Editions

|

Auteur

Ibtissem

Editeur

Rhéartis Editions

Genre

Drames personnels

Plus jamais soumise

Ibtissem

Paru le 15/10/2025

200 pages

Rhéartis Editions

21,00 €

9782714605245
