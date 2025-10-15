"Plus jamais soumise" , est le témoignage poignant et inspirant d'une femme franco-tunisienne qui s'est battue pour se libérer des griffes de l'emprise familiale et des violences conjugales. Avec une sincérité bouleversante, l'auteure nous partage son combat intérieur, ses blessures, mais aussi sa reconstruction tant personnelle que sociale, ouvrant la voie à l'espoir et à la résilience. Ce livre, entre récit autobiographique et développement personnel, est un véritable guide pour celles et ceux en quête de liberté, d'écoute, et de reconstruction.