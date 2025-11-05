Dans le champ de la psychothérapie, le rôle central de la relation entre le thérapeute et son patient est aujourd'hui largement reconnu. Pourtant, elle demeure une notion à la fois essentielle et insaisissable. Sa définition, sa place dans le processus thérapeutique, sa manière d'être travaillée : autant de dimensions qui varient selon les courants, les méthodes et les praticiens. - Comment chaque approche conçoit-elle cette relation ? - Quelles leçons tirer des pratiques différentes de la sienne ? - Et si la relation devenait le coeur d'une posture intégrative, respectueuse de chaque identité théorique ? Le Grand Livre de la relation psychothérapeutique réunit des cliniciennes et cliniciens expérimentés issus des grands courants psychothérapeutiques contemporains - psychanalyse, TCC, approche systémique, humaniste et existentielle, approches fondées sur l'attachement et les neurosciences. Chacun y présente sa compréhension de la relation thérapeutique et partage, de manière concrète et didactique, comment il la travaille dans sa pratique. Véritable ouvrage de référence, il offre une cartographie approfondie et accessible de la relation dans les grands champs psychothérapeutiques actuels. Chaque praticien y trouvera d'autres manières de faire, de penser et de vivre la relation, et pourra ainsi enrichir sa posture clinique à la lumière de ces expériences partagées. PREFACE DE MARIE SANTIAGO DELEFOSSE Avec : M. Araiz - V. Barfety-Servignat - A. Belgram-Perkins - A. Bioy - M. -J. Brennstuhl - D. Castro - Y. de Roten - M. Debbané - G. Delannoy - C. Dupuis-Gauthier - N. Duriez - F. Féral - D. Fouques - S. Julien Sweerts - N. Koralnik - Y. L'Hégaret - Y. Liénard - J. Machado - P. Malet - L. Mann - A. Plantade-Gipch - N. Pommepuy - M. Richard - A. Roustang-Jeglot - A. Sallet - J. Smith - M. Speranza - V. Vandenbroucke - E. Zech