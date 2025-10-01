Inscription
#Roman francophone

Embrasse-moi avant Noël

Marion Libro

ActuaLitté
Que faire quand on est enfermée avec le Grinch pour Noël ? Victoria a un programme bien rodé pour Noël : chocolat chaud à volonté, marathons de téléfilmskitsch et installation d'un sapin géant dans la maison alsacienne que lui a prêtée sa meilleure amie. Rien ne pourra gâcher ce plan... Esteban, lui, rêve de silence et de solitude. Fuir sa famille pour s'installer incognito chez un de ses amis à Colmar lui semble une idée brillante... jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec une inconnue armée d'une hotte de décorations. Ils ne s'étaient pas imaginé devoir cohabiter. Et encore moins pendant les fêtes. Entre batailles de biscuits et playlist sabotée, la guerre est déclarée. Mais le jour de Noël, personne n'est à l'abri d'un coup de foudre sous le gui...

Par Marion Libro
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Marion Libro

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Comédie romantique et humorist

Embrasse-moi avant Noël

Marion Libro

Paru le 01/10/2025

422 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

9791042902063
