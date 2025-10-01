Embrasse-moi avant Noël

Que faire quand on est enfermée avec le Grinch pour Noël ? Victoria a un programme bien rodé pour Noël : chocolat chaud à volonté, marathons de téléfilmskitsch et installation d'un sapin géant dans la maison alsacienne que lui a prêtée sa meilleure amie. Rien ne pourra gâcher ce plan... Esteban, lui, rêve de silence et de solitude. Fuir sa famille pour s'installer incognito chez un de ses amis à Colmar lui semble une idée brillante... jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec une inconnue armée d'une hotte de décorations. Ils ne s'étaient pas imaginé devoir cohabiter. Et encore moins pendant les fêtes. Entre batailles de biscuits et playlist sabotée, la guerre est déclarée. Mais le jour de Noël, personne n'est à l'abri d'un coup de foudre sous le gui...