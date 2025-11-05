Inscription
#Roman francophone

Anna Karénine

Léon Tolstoï, Sylvie Luneau

En 1873, Anna Karénine, épouse fidèle et mère aimante, voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec le comte Vronski. Animée d'une soif de vivre que son mariage ne saurait étancher, Anna succombe aux attraits d'une passion aussi belle que destructrice. Non loin, Lévine et Kitty incarneront la construction patiente d'une union harmonieuse. Ancrant son roman dans l'humanité ordinaire, celle qui se laisse emporter de la vie à la mort, Tolstoï propose l'un des plus beaux récits de passion que la littérature ait produits.

Par Léon Tolstoï, Sylvie Luneau
Chez Flammarion

|

Auteur

Léon Tolstoï, Sylvie Luneau

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature russe

Anna Karénine

Léon Tolstoï trad. Sylvie Luneau

Paru le 05/11/2025

1120 pages

Flammarion

15,20 €

9782080499646
