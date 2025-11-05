En 1873, Anna Karénine, épouse fidèle et mère aimante, voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec le comte Vronski. Animée d'une soif de vivre que son mariage ne saurait étancher, Anna succombe aux attraits d'une passion aussi belle que destructrice. Non loin, Lévine et Kitty incarneront la construction patiente d'une union harmonieuse. Ancrant son roman dans l'humanité ordinaire, celle qui se laisse emporter de la vie à la mort, Tolstoï propose l'un des plus beaux récits de passion que la littérature ait produits.