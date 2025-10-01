Inscription
#Beaux livres

DiCaprio

Guillaume Evin

ActuaLitté
"DiCaprio correspond aux personnages que j'ai proposé au fil des ans à Robert De Niro et Harvey Keitel. Il n'a pas peur de se confronter à certains sujets et il a une façon intéressante d'aller à la découverte des rôles". Martin Scorsese De l'adolescent prodige repéré par ses prestigieux partenaires (Johnny Depp, Meryl Streep, Sharon Stone), Leonardo DiCaprio passe rapidement, grâce à une filmographie à succès, au statut de star hollywoodienne. Gilbert Grape, La Plage, Roméo + Juliette mais surtout Titanic propulsent le jeune acteur aux traits angéliques au sommet de l'Olympe. Mais le héros romantique se réinvente sous la houlette de réalisateurs confirmés - Steven Spielberg, Sam Mendes, Christopher Nolan, Clint Eastwood et surtout Martin Scorsese et Quentin Tarantino, se révélant comme l'un des comédiens les plus doués de sa génération. Après Gangs of New York, Arrête-moi si tu peux, Les Infiltrés, Les Noces rebelles, Inception, Gatsby le Magnifique, The Revenant, Once Upona Time... in Hollywood, l'astre du cinéma américain, parvenu au mitan de sa carrière, n'a pas fini de briller au firmament du 7e art. Un très beau livre consacré au phénomène DiCaprio, analysé au fil de plus de 150 superbes photographies par Guillaume Evin.

Par Guillaume Evin
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Guillaume Evin

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Acteurs

DiCaprio

Guillaume Evin

Paru le 01/10/2025

224 pages

Hugo et Compagnie

34,95 €

9791042901295
© Notice établie par ORB
