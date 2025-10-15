Inscription
Sublimer l'ordinaire

Emilie Guelpa, Marie Pacotte

La cuisine de Marie Pacotte célèbre les produits de la mer et le végétal. Dans ce livre, elle met sa technique au service du plus grand nombre dans des recettes travaillées comme des tableaux où saveurs, couleurs et mises en scène font appel à tous nos sens. Filet de thon mi-cuit, lieu jaune vapeur sauce beurre blanc à l'orange, carottes rôties, pickles & abricots frais, aubergine grillée sauce à la menthe, fish ball sauce curry vert, tarama, poulet rôti de maman, soupe de maïs au piment, lasagnes fondantes, tarte citron meringuée, cake marbré, sablé cacahuète et chocolat... 80 recettes généreuses et pleines de goûts pour recevoir ou se faire plaisir autour d'un dîner raffiné.

Par Emilie Guelpa, Marie Pacotte
Chez Marabout

|

Auteur

Emilie Guelpa, Marie Pacotte

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine familiale

Sublimer l'ordinaire

Marie Pacotte

Paru le 15/10/2025

292 pages

Marabout

29,95 €

9782501198417
