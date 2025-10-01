Mondes cruels

Le héros qui a du mordant ! Nom d'un ossuaire, Tizombi a disparu ! Et comme notre petit dévoreur préféré n'est pas du genre à se carapater à la première stèle qui craque ni à aller chercher le calme dans on ne sait quelle crypte lointaine, c'est que quelque chose de préoccupant est arrivé ! Et si cela avait un rapport avec les nombreux mondes parallèles où conduit chaque tombe du cimetière ? Et surtout dans quel but ? Une révolte ? Un complot ? Ce qui est sûr, c'est que Tizombi aura besoin d'avoir toutes ses quenottes bien aiguisées ...