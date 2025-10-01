Inscription
#Essais

Mondes cruels

Christophe Cazenove, William, Elodie Jaquemoire

Le héros qui a du mordant ! Nom d'un ossuaire, Tizombi a disparu ! Et comme notre petit dévoreur préféré n'est pas du genre à se carapater à la première stèle qui craque ni à aller chercher le calme dans on ne sait quelle crypte lointaine, c'est que quelque chose de préoccupant est arrivé ! Et si cela avait un rapport avec les nombreux mondes parallèles où conduit chaque tombe du cimetière ? Et surtout dans quel but ? Une révolte ? Un complot ? Ce qui est sûr, c'est que Tizombi aura besoin d'avoir toutes ses quenottes bien aiguisées ...

Par Christophe Cazenove, William, Elodie Jaquemoire
Chez Bamboo Editions

Auteur

Christophe Cazenove, William, Elodie Jaquemoire

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Mondes cruels

Christophe Cazenove, William

Paru le 01/10/2025

56 pages

Bamboo Editions

11,90 €

9791041116454
