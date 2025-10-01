Raja Tome 2

Si vous tenez absolument à ce que coule le sang de quelqu'un, prenez donc le mien ! Le sous-continent indien au IVe siècle av. J. -C. L'ère des "Seize royaumes"... En ces temps reculés, un seul et unique facteur décidait de manière inique de toute la vie des individus : la lignée. Déterminés à en finir avec l'injustice de leur époque, deux héros nommés Kautilya et Chandragupta décident de réaliser l'unification du monde indien afin de lui imposer un ordre nouveau. Un ordre plus juste... Mais à cette fin, il va leur falloir faire la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent ! Afin de s'assurer les ressources nécessaires à leur campagne militaire, ils se rendent auprès d'un riche marchand dont ils espèrent faire leur mécène : Zamran. Mais ils découvrent avec stupeur que celui-ci se livre au plus ignoble des commerces : le trafic d'esclaves...