Quand elle est devenue Première ministre de la Finlande à seulement trente-quatre ans, Sanna Marin était la plus jeune cheffe de gouvernement en exercice dans le monde. Au cours de son mandat, elle a dû faire face à la pandémie de Covid, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie voisine, et superviser l'entrée de la Finlande dans l'OTAN - l'intégration la plus rapide de toute l'histoire de l'alliance transatlantique. Son audace, notamment devant les crises les plus graves, et ses idées progressistes dans les domaines du changement climatique, de la justice sociale et de l'égalité lui ont valu l'attention de la communauté internationale. Dans L'Espoir en acte, Sanna Marin revient sur sa carrière fulgurante. Elle raconte comment elle a relevé de grands défis politiques et composé avec le fait que sa vie privée était devenue publique, tout en défendant une nouvelle façon de gouverner. Car, bien plus que ses Mémoires, ce livre est un appel à l'action : Sanna Marin exhorte avec force la prochaine génération de dirigeants à s'investir sans compter dans leurs fonctions. Son histoire nous rappelle une vérité essentielle : nous avons les moyens de véritablement changer le monde.