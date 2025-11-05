Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'espoir en acte

Raymond Clarinard, Sanna Marin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand elle est devenue Première ministre de la Finlande à seulement trente-quatre ans, Sanna Marin était la plus jeune cheffe de gouvernement en exercice dans le monde. Au cours de son mandat, elle a dû faire face à la pandémie de Covid, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie voisine, et superviser l'entrée de la Finlande dans l'OTAN - l'intégration la plus rapide de toute l'histoire de l'alliance transatlantique. Son audace, notamment devant les crises les plus graves, et ses idées progressistes dans les domaines du changement climatique, de la justice sociale et de l'égalité lui ont valu l'attention de la communauté internationale. Dans L'Espoir en acte, Sanna Marin revient sur sa carrière fulgurante. Elle raconte comment elle a relevé de grands défis politiques et composé avec le fait que sa vie privée était devenue publique, tout en défendant une nouvelle façon de gouverner. Car, bien plus que ses Mémoires, ce livre est un appel à l'action : Sanna Marin exhorte avec force la prochaine génération de dirigeants à s'investir sans compter dans leurs fonctions. Son histoire nous rappelle une vérité essentielle : nous avons les moyens de véritablement changer le monde.

Par Raymond Clarinard, Sanna Marin
Chez Flammarion

|

Auteur

Raymond Clarinard, Sanna Marin

Editeur

Flammarion

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'espoir en acte par Raymond Clarinard, Sanna Marin

Commenter ce livre

 

L'espoir en acte

Sanna Marin trad. Raymond Clarinard

Paru le 05/11/2025

416 pages

Flammarion

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080477545
9782080477545
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.