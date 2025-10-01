La p'tite Sisteronite

Les Sisters en roman, c'est nikol crème ! C'est la cata ! Wendy a attrapé la Petite Sisteronite ! Dès que Marine l'approche, elle n'arrête pas d'éternuer, elle se gratte et elle a des petits boutons rouges sur le corps. L'adolescente est devenue allergique à sa p'tite soeur et doit rester éloignée d'elle pendant un certain temps. Marine est au trente-sixième dessous... Vite un remède, où la blondinette va dépérir sans sa Sister !