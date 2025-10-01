Inscription
#Roman jeunesse

La p'tite Sisteronite

Christophe Cazenove, William, Florane Poinot

ActuaLitté
Les Sisters en roman, c'est nikol crème ! C'est la cata ! Wendy a attrapé la Petite Sisteronite ! Dès que Marine l'approche, elle n'arrête pas d'éternuer, elle se gratte et elle a des petits boutons rouges sur le corps. L'adolescente est devenue allergique à sa p'tite soeur et doit rester éloignée d'elle pendant un certain temps. Marine est au trente-sixième dessous... Vite un remède, où la blondinette va dépérir sans sa Sister !

Par Christophe Cazenove, William, Florane Poinot
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Christophe Cazenove, William, Florane Poinot

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

La p'tite Sisteronite

Florane Poinot

Paru le 01/10/2025

96 pages

Bamboo Editions

5,95 €

ActuaLitté
9791041110537
