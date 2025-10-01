Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Lucia Diluvia

Célia Garino

Chez Lucia Diluvia, on ne rigole pas avec les horaires. Ni avec les résultats scolaires. On ne rigole pas beaucoup en fait. Pour un rien, sa mère explose et se transforme en louve-garou et il ne faut pas non plus contrarier son père, moire capable de manipuler les fils du destin. Alors Lucia Diluvia file droit et cache tout ce qu'elle peut à ses parents pour éviter les punitions et les colères pleines de griffes et de crocs. Jusqu'au jour où, au détour d'un exposé, elle rencontre Dulcibella et ses bouclettes caramel-beurre salé. Dulcibella et sa bande de potes qui ouvrent grand une petite lucarne sur la liberté. Que cache le coeur de Lucia Diluvia quand il a enfin la place de s'exprimer ?

Par Célia Garino
Chez Sarbacane Editions

Auteur

Célia Garino

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

Lucia Diluvia

Célia Garino

Paru le 01/10/2025

306 pages

Sarbacane Editions

17,00 €

9791040808794
