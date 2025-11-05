Inscription
#Roman étranger

Frankenstein

Mary Shelley, Stan Manoukian

ActuaLitté
Récit d'épouvante, né de la lecture de romans allemands et des conversations de Mary Shelley avec Lord Byron et Percy Bysshe Shelley, "Frankenstein" est l'histoire d'un jeune savant suisse, Victor Frankenstein, qui construit un être humain avec des morceaux de cadavres provenant de cimetières et de chambres mortuaires. Le monstre ainsi créé est vivant, intelligent et physiquement très fort, mais animé de passions animales. II est conscient de ses défauts et de ses difformités car il est rejeté par la société et renié par son créateur. Il se venge en tuant l'ami, le frère et la femme de Frankenstein, puis se réfugie loin de toute présence humaine, dans les mers de glace de l'Arctique. Le savant part à sa recherche mais il est tué par le monstre qui disparaît ensuite définitivement. "Frankenstein", premier chef-d'oeuvre du roman gothique, récit à la fois philosophique et horrifique écrit par Mary Shelley à l'âge de 19 ans, est devenu aujourd'hui un classique de l'horreur et du fantastique. Il a fait l'objet de nombreuses adaptions au cinéma. Le talent de la romancière dans l'art de donner forme à des fantaisies macabres et terrifiantes y atteint des sommets.

Par Mary Shelley, Stan Manoukian
Editions Gallimard

|

Auteur

Mary Shelley, Stan Manoukian

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Frankenstein

Mary Shelley, Stan Manoukian

Paru le 19/11/2025

256 pages

Editions Gallimard

35,00 €

ActuaLitté
9782073120441
© Notice établie par ORB
