J'aime bien

Une invitation à développer sa créativité Hervé Tullet nous confie ses propres conseils pour développer sa créativité : faire des gribouillages, des ronds et des carrés... Mais aussi apprendre à observer, à s'ennuyer... Sans oublier de jouer avec des passoires ou d'écouter les silences... L'artiste décomplexe ses lecteurs et les invitent à se lancer ! Une immersion dans l'atelier d'Hervé Tullet Ce livre offre une plongée dans l'intimité de l'atelier d'un artiste pluridisciplinaire qui voit des sources de création partout où se pose son regard. L'artiste propose 38 idées simples et inattendues pour développer sa créativité en toute circonstance. Un carnet foisonnant et inspirant Un très joli format carnet, richement illustré de photos de l'atelier et des créations d'Hervé Tullet. Une coédition avec GrandPalaisEditionsRmn.