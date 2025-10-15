Inscription
Je suis un ours bipolaire ! ; Faut arrêter un tout p'tit peu d'me faire chier !

Anouk Franchini-Belle

Je suis un ours bipolaire ! Coupable ou non coupable ? A la barre d'un tribunal, un homme plaide sa défense. Et si le coupable n'était pas celui que vous croyez ? Pouvez-vous vraiment accuser un seul homme quand c'est toute une société qui l'a poussé à bout ? Face à ce personnage étrangement attachant, contradictoire et culotté, le spectateur glissé dans la peau d'un juré le temps d'une folle soirée, devra se faire sa propre idée... Mais finalement serions-nous tous des ours bipolaires ? Faut arrêter un tout p'tit peu d'me faire chier ! Elle en a marre Julia ! Marre de ce monde qui ne tourne pas rond, marre de la violence aux coins des rues, marre des inégalités ! Elle voudrait un peu de douceur. Elle le dit, mais personne ne l'écoute, même pas Edouard...

Par Anouk Franchini-Belle
Chez Caspersen

Auteur

Anouk Franchini-Belle

Editeur

Caspersen

Genre

Théâtre - Pièces

Paru le 15/10/2025

84 pages

Caspersen

14,95 €

9782493304322
