La comète de Halley

Marius Loris Rodionoff

La Comète de Halley est issu d'un travail de cut-up réalisé dans des annales et des chronologies de l'histoire de France. Ce livre a ceci d'exceptionnel qu'il s'inscrit tout à la fois dans la tradition de la poésie documentaire et dans celle de la poésie performée. Les 68 poèmes qui le composent écrivent une histoire de France totalement subjective : les faits divers se mêlent aux évènements météorologiques, aux coups d'Etats et aux guerres sans fin. Le livre tire son titre de la plus fameuse des comètes, qui a longtemps été suspectée d'avoir une influence désastreuse sur la Terre.

Par Marius Loris Rodionoff
Chez Zoème éditions

Auteur

Marius Loris Rodionoff

Editeur

Zoème éditions

Genre

Poésie

La comète de Halley

Marius Loris Rodionoff

Paru le 15/10/2025

88 pages

Zoème éditions

14,00 €

9782493242181
