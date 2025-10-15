La Comète de Halley est issu d'un travail de cut-up réalisé dans des annales et des chronologies de l'histoire de France. Ce livre a ceci d'exceptionnel qu'il s'inscrit tout à la fois dans la tradition de la poésie documentaire et dans celle de la poésie performée. Les 68 poèmes qui le composent écrivent une histoire de France totalement subjective : les faits divers se mêlent aux évènements météorologiques, aux coups d'Etats et aux guerres sans fin. Le livre tire son titre de la plus fameuse des comètes, qui a longtemps été suspectée d'avoir une influence désastreuse sur la Terre.