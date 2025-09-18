Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le guide d'achat pour bien manger

Jean-Michel Cohen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Près de 700 produits du supermarché décryptés. Rayon par rayon, retrouvez les produits conseillés et ceux à éviter. Données nutritionnelles, composition et analyses, Jean-Michel Cohen passe au crible les produits du quotidien, classés par catégorie : biscuits, charcuteries, légumes, féculents, boissons... Le guide indispensable pour faire les bons choix au moment des courses ! 9 Français sur 10 fréquentent un supermarché ou un hypermarché pour leurs courses en 2022. Si les bonnes pratiques alimentaires et le fait-maison gagnent du terrain, le constat est sans appel : la grande distribution reste la principale source d'approvisionnement du quotidien. Moins chère, plus pratique, plus proche, plus rapide... Fort de ce constat, ce guide s'est donné pour mission de vous orienter dans les rayons de votre supermarché pour vous aider à faire les bons choix pour votre santé et votre équilibre alimentaire.

Par Jean-Michel Cohen
Chez First

|

Auteur

Jean-Michel Cohen

Editeur

First

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide d'achat pour bien manger par Jean-Michel Cohen

Commenter ce livre

 

Le guide d'achat pour bien manger

Jean-Michel Cohen

Paru le 18/09/2025

384 pages

First

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412102947
9782412102947
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.