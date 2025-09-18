Le guide d'achat pour bien manger

Près de 700 produits du supermarché décryptés. Rayon par rayon, retrouvez les produits conseillés et ceux à éviter. Données nutritionnelles, composition et analyses, Jean-Michel Cohen passe au crible les produits du quotidien, classés par catégorie : biscuits, charcuteries, légumes, féculents, boissons... Le guide indispensable pour faire les bons choix au moment des courses ! 9 Français sur 10 fréquentent un supermarché ou un hypermarché pour leurs courses en 2022. Si les bonnes pratiques alimentaires et le fait-maison gagnent du terrain, le constat est sans appel : la grande distribution reste la principale source d'approvisionnement du quotidien. Moins chère, plus pratique, plus proche, plus rapide... Fort de ce constat, ce guide s'est donné pour mission de vous orienter dans les rayons de votre supermarché pour vous aider à faire les bons choix pour votre santé et votre équilibre alimentaire.