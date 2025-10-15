(In)visibilité(s)

TINA est une revue d'idées, d'imaginaires et de critiques consacrée aux auteur. e. s et artistes qui prospectent, explorent, s'aventurent loin de la facilité commerciale et des répétitions. TINA aimerait remplacer l'obsession de l'audience par la constitution de communautés d'attention, pas forcément aussi radicales que celles de l"immédiatisme" d'Hakim Bey, pas forcément en quittant totalement le(s) marchés(s) mais en repensant des éco-systèmes, des solidarités, de nouveaux modes de transmission.