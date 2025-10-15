Inscription
#Essais

(In)visibilité(s)

Collectif, Editions Jou

ActuaLitté
TINA est une revue d'idées, d'imaginaires et de critiques consacrée aux auteur. e. s et artistes qui prospectent, explorent, s'aventurent loin de la facilité commerciale et des répétitions. TINA aimerait remplacer l'obsession de l'audience par la constitution de communautés d'attention, pas forcément aussi radicales que celles de l"immédiatisme" d'Hakim Bey, pas forcément en quittant totalement le(s) marchés(s) mais en repensant des éco-systèmes, des solidarités, de nouveaux modes de transmission.

Par Collectif, Editions Jou
Chez Editions Jou

|

Auteur

Collectif, Editions Jou

Editeur

Editions Jou

Genre

Critique

Retrouver tous les articles sur (In)visibilité(s) par Collectif, Editions Jou

Commenter ce livre

 

(In)visibilité(s)

Collectif, Editions Jou

Paru le 15/10/2025

192 pages

Editions Jou

18,00 €

ActuaLitté
9782492628108
© Notice établie par ORB
