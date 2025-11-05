Le grand livre du Grand Restaurant

Le Grand Restaurant, "c'est bien plus que des recettes" . Ce livre est né d'un désir : celui de raconter autrement la naissance d'un restaurant. J'y retrace les différentes étapes du parcours qui m'a conduit, dix ans plus tard, à faire du Grand Restaurant ce qu'il est en 2025. La richesse de la France ne se limite pas à sa cuisine : c'est toute sa gastronomie, portée par celles et ceux qui contribuent à faire d'un repas un moment inoubliable. Les mots d'Alain Chapel résonnent en moi : "La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes". Je me les suis appropriés en les appliquant à l'univers du restaurant. Car je suis convaincu que "Le Grand Restaurant, c'est bien plus que des recettes" : c'est le choix des assiettes, des objets, des ambiances, des séquences... qui transforment un plat en une expérience mémorable. J'ai rêvé d'un lieu où je pourrais partager ma vision de la gastronomie. Ce rêve, je l'ai concrétisé avec Le Grand Restaurant : un espace unique où je donne vie à ma passion. Véritable laboratoire culinaire, il a pour ambition de célébrer toutes les richesses de nos territoires. (...) A travers ce livre, je vous invite à découvrir l'expression de mes convictions : là où le passé se conjugue au présent, où tradition et modernité s'entrelacent, et où le travail s'efface pour laisser toute la place au plaisir. Nous y orchestrons une scénographie unique, invitant chaque convive à un véritable tour de France gustatif, avec pour seul objectif de vous offrir un moment de bonheur et de gourmandise, que vous retrouverez au fil de ces pages. Jean-François Piège