Cuero Assasino Tome 1

Elle défie la mafia, il bouleverse son monde. Dans les tréfonds des quartiers insalubres de Naples, survit une jeune femme : Ayhan. Livrée à la rue depuis son plus jeune âge, elle a grandi au milieu du vice, de la violence et des bassesses humaines. Mais elle lutte pour ne pas sombrer dans ces travers. Un soir, affamée, elle s'introduit dans la villa des dirigeants de la mafia, pour y dérober des vivres. Elle tombe alors face à face avec son pire cauchemar : Aslan, l'héritier du clan Dell'Era, l'une des plus importantes organisations mafieuses d'Italie. L'homme aux yeux vairons est aussi fascinant qu'impitoyable. Le destin les force à se rapprocher, malgré la haine qui les oppose. L'audace d'Ayhan chamboule l'ordre établi au sein de la mafia et du monde d'Aslan. En dépit de leurs rancunes respectives, Ayhan et Aslan sont rattrapés par leur destin qui les lie fatalement... car certains liens naissent dans la douleur et deviennent impossibles à rompre.