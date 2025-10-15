Inscription
Cuero Assasino Tome 1

Hazel Diaz

Elle défie la mafia, il bouleverse son monde. Dans les tréfonds des quartiers insalubres de Naples, survit une jeune femme : Ayhan. Livrée à la rue depuis son plus jeune âge, elle a grandi au milieu du vice, de la violence et des bassesses humaines. Mais elle lutte pour ne pas sombrer dans ces travers. Un soir, affamée, elle s'introduit dans la villa des dirigeants de la mafia, pour y dérober des vivres. Elle tombe alors face à face avec son pire cauchemar : Aslan, l'héritier du clan Dell'Era, l'une des plus importantes organisations mafieuses d'Italie. L'homme aux yeux vairons est aussi fascinant qu'impitoyable. Le destin les force à se rapprocher, malgré la haine qui les oppose. L'audace d'Ayhan chamboule l'ordre établi au sein de la mafia et du monde d'Aslan. En dépit de leurs rancunes respectives, Ayhan et Aslan sont rattrapés par leur destin qui les lie fatalement... car certains liens naissent dans la douleur et deviennent impossibles à rompre.

Par Hazel Diaz
Chez Maison Pop

Auteur

Hazel Diaz

Editeur

Maison Pop

Genre

Suspense romantique

Cuero Assasino Tome 1

Hazel Diaz

Paru le 15/10/2025

604 pages

Maison Pop

20,95 €

9782488201353
