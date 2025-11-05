Inscription
#Beaux livres

#Ikea Hacks

Hachette

ActuaLitté
Vous trouvez vos meubles Ikea un peu simples dans votre intérieur ? Vous aimeriez leur donner plus de style ou une deuxième vie ? Dans cet ouvrage, VK Passion Déco vous ouvre les portes du monde des #Ikea Hacks : une approche créative et accessible pour transformer les meubles emblématiques de la marque suédoise en pièces uniques. Amateurs de déco, bricoleurs du week-end ou bricoleurs chevronnés, découvrez plus de 30 projets pour personnaliser facilement des étagères, une commode ou des miroirs, créer une table basse, des suspensions lumineuses ou du mobilier de jardin à partir de pièces incontournables. Grâce à quelques gestes simples (peinture, poignées, moulures, etc.), créez du surmesure avec du prêt-à-monter sans mettre à mal votre budget. Que vous viviez dans un studio ou une grande maison, vous trouverez des idées adaptées à vos besoins pour sublimer votre intérieur. Parce qu'un peu de créativité suffit parfois à créer un effet "waouh" . Alors sortez tournevis et pinceaux : il est temps de révéler le vrai potentiel de vos meubles Ikea ! VICTORIA FLOC'H, alias VK Passion Déco, est diplômée en décoration et passionnée de bricolage. Près de 6 millions de personnes suivent ses réalisations sur ses réseaux @vk_passiondeco_officiel : elle y partage des vidéos et dévoile ses astuces pratiques axées sur la rénovation, le relooking d'espace et le hack déco.

Par Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Travaux manuels

Retrouver tous les articles sur #Ikea Hacks par Hachette

Commenter ce livre

 

#Ikea Hacks

Hachette

Paru le 05/11/2025

240 pages

Hachette

25,00 €

ActuaLitté
9782017300069
