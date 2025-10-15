La vie a ses saisons

Clara, Sam et Marie sont trois amies fidèles, unies par les rituels du quotidien, les confidences murmurées au bord d'un bassin de piscine, et l'impression tenace que leur vie, sans être malheureuse, n'est plus vraiment la leur. A la quarantaine, elles semblent avoir tout, famille, travail, stabilité, mais chacune s'apprête à voir son monde basculer. Clara, enseignante brillante et mère de trois enfants, découvre qu'elle a un cancer du sein. Le choc est d'autant plus brutal que, presque au même moment, elle réalise que son mari la trompe. Elle affronte la maladie et la solitude avec une dignité silencieuse, mais c'est en elle que la transformation la plus radicale va s'opérer. Sam, libraire à l'énergie débordante, vit dans une maison pleine de rires et de chaos. Elle aime son mari, Raph, mais se sent devenue transparente. Quand elle tombe sur une publicité anodine vantant un site de rencontres, elle s'y inscrit, sous un faux prénom. Ce n'est pas l'adultère qu'elle cherche, c'est une preuve qu'elle existe encore. Marie, quant à elle, mène une vie calme auprès de Fabrice, un homme irréprochable. Jusqu'au jour où une notification Facebook la renvoie vingt ans en arrière : Arnaud, son amour de jeunesse, veut reprendre contact. Ce n'est pas le passé qui l'attire, mais le souvenir d'une femme qu'elle n'est plus. Au fil des saisons, entre épreuves et renaissance, ces trois femmes vont apprendre à s'écouter, à se regarder autrement, à s'aimer à nouveau.