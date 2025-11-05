Inscription
#Album jeunesse

Zootopie 2

A préciser, Disney, Emmanuelle Caussé

ActuaLitté
Les meilleurs moments du film Zootopie 2, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Les agents Judy et Nick font face à un mystère ! Ils suivent des indices les menant sur une piste sinueuse... Qui est donc ce serpent qui rôde ? La ville de Zootopie serait-elle en danger ? Heureusement, le duo inséparable est sur le coup !

Par A préciser, Disney, Emmanuelle Caussé
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Disney, Emmanuelle Caussé

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Zootopie 2

A préciser, Disney

Paru le 05/11/2025

32 pages

Hachette

5,95 €

ActuaLitté
9782017264484
