Les meilleurs moments du film Zootopie 2, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Les agents Judy et Nick font face à un mystère ! Ils suivent des indices les menant sur une piste sinueuse... Qui est donc ce serpent qui rôde ? La ville de Zootopie serait-elle en danger ? Heureusement, le duo inséparable est sur le coup !