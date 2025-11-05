Inscription
#Album jeunesse

Zootopie 2

Xxx, Disney, Sophie Koechlin

Toute l'histoire du film Zootopie 2 racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Judy Hopps et Nick Wilde sont désormais coéquipiers au sein de la police ! Ils suivent la piste d'un mystérieux serpent qui les mènent jusque dans des quartiers méconnus de Zootopie. Ils font alors une découverte bouleversante : et si la ville était en réalité bâtie sur un mensonge ?

Par Xxx, Disney, Sophie Koechlin
Chez Hachette

|

Auteur

Xxx, Disney, Sophie Koechlin

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Zootopie 2

Xxx, Disney

Paru le 05/11/2025

84 pages

Hachette

10,95 €

9782017264446
