Toute l'histoire du film Zootopie 2 racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Judy Hopps et Nick Wilde sont désormais coéquipiers au sein de la police ! Ils suivent la piste d'un mystérieux serpent qui les mènent jusque dans des quartiers méconnus de Zootopie. Ils font alors une découverte bouleversante : et si la ville était en réalité bâtie sur un mensonge ?