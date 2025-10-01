De fil en aiguille

Des cadavres abandonnés un peu partout dans Nice, dans l'eau, nus, un entonnoir suturé à la bouche. De quoi donner du fil à retordre à Olivier Panetier, capitaine à la brigade criminelle, qui se lance sur les traces du "Couturier de Nice", aux côtés de Philippe, son supérieur et ami proche. Les choses se compliquent lorsqu'il rencontre Valérie Rocheleau, médecin urgentiste, et son mari Victor, auteur de thrillers, tous deux brisés par leur passé. Non seulement le couple semble bien trop lié à l'affaire, mais en plus, l'attirance d'Olivier pour Valérie perturbe dangereusement ses talents d'enquêteur. Et pendant ce temps, les victimes s'accumulent : une course contre la montre débute.