De fil en aiguille

Vanessa Aranega

ActuaLitté
Des cadavres abandonnés un peu partout dans Nice, dans l'eau, nus, un entonnoir suturé à la bouche. De quoi donner du fil à retordre à Olivier Panetier, capitaine à la brigade criminelle, qui se lance sur les traces du "Couturier de Nice", aux côtés de Philippe, son supérieur et ami proche. Les choses se compliquent lorsqu'il rencontre Valérie Rocheleau, médecin urgentiste, et son mari Victor, auteur de thrillers, tous deux brisés par leur passé. Non seulement le couple semble bien trop lié à l'affaire, mais en plus, l'attirance d'Olivier pour Valérie perturbe dangereusement ses talents d'enquêteur. Et pendant ce temps, les victimes s'accumulent : une course contre la montre débute.

Par Vanessa Aranega
Chez Panthère Editions

Auteur

Vanessa Aranega

Editeur

Panthère Editions

Genre

Thrillers

De fil en aiguille

Vanessa Aranega

Paru le 01/10/2025

Panthère Editions

22,00 €

9782931212264
