Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Gérez vos projets

Thibault Pairis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quel fil rouge relie une multinationale de la photographie, une PME pyrénéenne et un prix Nobel de physique ? Tous les trois ont échoué en menant des projets de transformation à l'aveugle. Aujourd'hui, il ne reste plus d'eux qu'une fiche au registre du commerce et un article sur Wikipedia. Pourquoi un tel fiasco ? Car tous ces projets ont manqué d'une gestion de projet méthodique. Dans ce livre, vous découvrirez toutes les étapes de la gestion de projet, du lancement à la clôture, grâce à : - 67 schémas pour visualiser clairement les étapes clés du projet ; - 25 études de cas emblématiques issus d'organisations comme la SNCF, le FBI ou Aéroports de Paris, pour identifier les erreurs à éviter ; - 27 exercices pratiques pour vous initier à la gestion de projet, complétés par des quiz disponibles dans la version numérique du livre, pour tester vos connaissances ; - 7 modèles de documents, du cahier des charges au bilan de projet, pour vous accompagner concrètement dans la mise en oeuvre. Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui pilotent - ou s'apprêtent à piloter - un projet, sans forcément avoir été formés à la gestion de projet. Vous y découvrirez les fondamentaux et les méthodes incontournables : Agile, Scrum, le sourcing de fournisseurs, le TCO, comment construire un WBS, l'effet tunnel ou Kanban. Le tout dans un langage simple et accessible : la gestion de projet n'aura plus aucun secret pour vous !

Par Thibault Pairis
Chez Editions ENI

|

Auteur

Thibault Pairis

Editeur

Editions ENI

Genre

Gestion de projet

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gérez vos projets par Thibault Pairis

Commenter ce livre

 

Gérez vos projets

Thibault Pairis

Paru le 15/10/2025

350 pages

Editions ENI

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409051852
9782409051852
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.