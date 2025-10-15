L'impressionnisme ? Un courant célèbre dans le monde entier ! Un ouvrage pour les 5 ans et plus, pour tout savoir sur ce mouvement né en France, qui a participé à la création de l'art moderne ! Suivez Monet, Renoir, Cézanne, Morisot et bien d'autres encore dans leur quête de nouveauté et leur rejet du classicisme. L'impressionnisme, un mouvement... Si l'impressionnisme est aujourd'hui mondialement reconnu et salué, ses premiers membres ont dû lutter tout au long du XIXe siècle pour imposer cette nouvelle vision de l'art ! En 1874, lors de leur première exposition, le monde est choqué par ces oeuvres nouvelles, loin de la beauté des peintures classiques de l'époque. Mais c'est ainsi, les impressionnistes veulent peindre leurs ressentis, leurs impressions, et non une stricte représentation du réel. Leurs propositions sont multiples : Monet et Cézanne aiment peindre la nature, Caillebotte et Degas s'illustrent avec des paysages plus urbains, tandis que Morisot capture des instants de vie sur le vif. Malgré ces débuts difficiles, leur persévérance finira par payer, et après leur dernière exposition en 1886, certains d'entre eux deviendront même célèbres dans le monde entier ! Un ouvrage didactique mêlant photos et illustrations Treize oeuvres phares de ce mouvement sont représentées dans le livre : Claude Monet, Impression, soleil levant, Les Coquelicots, Les Nymphéas ; Alfred Sisley, Verger au printemps, La Neige à Louveciennes ; Auguste Renoir, Bal du moulin de la Galette, Le Déjeuner des canotiers ; Berthe Morisot, Femme se poudrant, Le Berceau ; Camille Pissarro, Gelée blanche ; Paul Cézanne, Le Golfe de Marseille vu de l'Estaque ; Edgar Degas, Répétition d'un ballet sur la scène ; Gustave Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie.