Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les impressionnistes

Clément Devaux, Bénédicte Le Loarer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'impressionnisme ? Un courant célèbre dans le monde entier ! Un ouvrage pour les 5 ans et plus, pour tout savoir sur ce mouvement né en France, qui a participé à la création de l'art moderne ! Suivez Monet, Renoir, Cézanne, Morisot et bien d'autres encore dans leur quête de nouveauté et leur rejet du classicisme. L'impressionnisme, un mouvement... Si l'impressionnisme est aujourd'hui mondialement reconnu et salué, ses premiers membres ont dû lutter tout au long du XIXe siècle pour imposer cette nouvelle vision de l'art ! En 1874, lors de leur première exposition, le monde est choqué par ces oeuvres nouvelles, loin de la beauté des peintures classiques de l'époque. Mais c'est ainsi, les impressionnistes veulent peindre leurs ressentis, leurs impressions, et non une stricte représentation du réel. Leurs propositions sont multiples : Monet et Cézanne aiment peindre la nature, Caillebotte et Degas s'illustrent avec des paysages plus urbains, tandis que Morisot capture des instants de vie sur le vif. Malgré ces débuts difficiles, leur persévérance finira par payer, et après leur dernière exposition en 1886, certains d'entre eux deviendront même célèbres dans le monde entier ! Un ouvrage didactique mêlant photos et illustrations Treize oeuvres phares de ce mouvement sont représentées dans le livre : Claude Monet, Impression, soleil levant, Les Coquelicots, Les Nymphéas ; Alfred Sisley, Verger au printemps, La Neige à Louveciennes ; Auguste Renoir, Bal du moulin de la Galette, Le Déjeuner des canotiers ; Berthe Morisot, Femme se poudrant, Le Berceau ; Camille Pissarro, Gelée blanche ; Paul Cézanne, Le Golfe de Marseille vu de l'Estaque ; Edgar Degas, Répétition d'un ballet sur la scène ; Gustave Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie.

Par Clément Devaux, Bénédicte Le Loarer
Chez Editions Milan

|

Auteur

Clément Devaux, Bénédicte Le Loarer

Editeur

Editions Milan

Genre

Beaux arts

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les impressionnistes par Clément Devaux, Bénédicte Le Loarer

Commenter ce livre

 

Les impressionnistes

Clément Devaux, Bénédicte Le Loarer

Paru le 15/10/2025

40 pages

Editions Milan

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408063009
9782408063009
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.