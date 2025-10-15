Inscription
#Album jeunesse

Mon imagier de la nature

Raphaëlle Michaud

ActuaLitté
Dans les champs, dans la forêt, au bord de l'étang, dans la savane, dans le ciel ou sous la terre... voici le premier imagier grand format pour accompagner les tout-petits dans leur découverte de la nature ! Un imagier riche et complet de la nature Ici, les plus jeunes pourront découvrir et mémoriser tous les environnements naturels qui composent notre planète : dans les champs, à la montagne, dans le désert, sous la terre, à la mer... au travers de grandes scènes illustrées mais aussi de cabochons simples. Des matières variées accompagneront les enfants dans leur apprentissage des mots : duvet, vernis, relief, fourrure pourront ainsi satisfaire la quête des sens des bébés. Une découverte sensorielle de la nature Avec ses illustrations douces et ses nombreuses matières, Mon imagier de la nature à toucher permet à l'enfant de développer son vocabulaire avec une pédagogie active qui passe par le toucher, dans un grand format pratique.

Mon imagier de la nature

Raphaëlle Michaud

Paru le 15/10/2025

20 pages

Editions Milan

19,90 €

