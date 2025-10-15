Dans les champs, dans la forêt, au bord de l'étang, dans la savane, dans le ciel ou sous la terre... voici le premier imagier grand format pour accompagner les tout-petits dans leur découverte de la nature ! Un imagier riche et complet de la nature Ici, les plus jeunes pourront découvrir et mémoriser tous les environnements naturels qui composent notre planète : dans les champs, à la montagne, dans le désert, sous la terre, à la mer... au travers de grandes scènes illustrées mais aussi de cabochons simples. Des matières variées accompagneront les enfants dans leur apprentissage des mots : duvet, vernis, relief, fourrure pourront ainsi satisfaire la quête des sens des bébés. Une découverte sensorielle de la nature Avec ses illustrations douces et ses nombreuses matières, Mon imagier de la nature à toucher permet à l'enfant de développer son vocabulaire avec une pédagogie active qui passe par le toucher, dans un grand format pratique.