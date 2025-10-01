Chambéry Safari patrimoine

Chambéry, ville millénaire, ancienne capitale du royaume de Piémont-Sardaigne, abrite mille merveilles architecturales, venues se compléter au fil des siècles. Certaines sautent aux yeux du promeneur curieux : les arcades de la rue de Boigne, l'imposante façade du château des Ducs de Savoie, la rue Basse et son pont des soupirs... D'autres se cachent au fond des allées, dans les cours des hôtels particuliers, dans le secret des ruelles. Patrick-Ollivier Elliott, voyageur attentif, a sorti ses carnets au coin des rues, pour en tirer plus de 300 dessins au trait précis et bienveillant. Curieux de nature, il nous livre également le résultat de ses recherches sur l'histoire de chaque bâtiment, racontant ainsi l'histoire d'une ville.