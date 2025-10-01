Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Chambéry Safari patrimoine

Patrick Ollivier-Elliott

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chambéry, ville millénaire, ancienne capitale du royaume de Piémont-Sardaigne, abrite mille merveilles architecturales, venues se compléter au fil des siècles. Certaines sautent aux yeux du promeneur curieux : les arcades de la rue de Boigne, l'imposante façade du château des Ducs de Savoie, la rue Basse et son pont des soupirs... D'autres se cachent au fond des allées, dans les cours des hôtels particuliers, dans le secret des ruelles. Patrick-Ollivier Elliott, voyageur attentif, a sorti ses carnets au coin des rues, pour en tirer plus de 300 dessins au trait précis et bienveillant. Curieux de nature, il nous livre également le résultat de ses recherches sur l'histoire de chaque bâtiment, racontant ainsi l'histoire d'une ville.

Par Patrick Ollivier-Elliott
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Patrick Ollivier-Elliott

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chambéry Safari patrimoine par Patrick Ollivier-Elliott

Commenter ce livre

 

Chambéry Safari patrimoine

Patrick Ollivier-Elliott

Paru le 01/10/2025

La Fontaine de Siloé

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782842068158
9782842068158
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.