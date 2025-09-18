Le petit pommier

Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie du pommier ""Au début, je n'étais qu'un petit pépin, caché dans une pomme. Un jour d'automne, la pomme est tombée du pommier. Plop ! ' A l'origine du cycle de vie du pommier, il y a le pépin. Lorsque la pomme tombe au sol et pourrit, le pépin peut s'enfoncer dans le sol et germer... jusqu'à devenir lui-même un arbre. C'est ainsi qu'à travers l'histoire d'un petit pépin de pomme, on découvre le cycle de vie du pommier ! La collection Cycles Naturels explique aux jeunes enfants les cycles de vie des animaux, des plantes et de la nature qui les entourent. Les histoires tendres, les textes simples et les illustrations colorées facilitent la compréhension des mécanismes naturels. Retrouvez à la fin de chaque livre une page d'explications pédagogiques récapitulative sous forme de cycle".