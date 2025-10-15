Sans père est le récit bouleversant d'un parcours intime, celui d'Olivier, un enfant élevé par ses grands-parents dans la région du Livradois-Forez, au coeur de l'Auvergne rurale. Dès l'enfance, il est émerveillé par la beauté des paysages, le silence des forêts et la simplicité de la vie montagnarde. Mais un secret de famille longtemps tu laisse une empreinte silencieuse sur son développement. A mesure qu'il grandit, Olivier s'interroge sur l'absence d'un père inconnu, sur l'amour que se portent ses deux mères, sur les formes contemporaines de la parentalité, sur l'homosexualité et la filiation, sur ce qui fait une famille – de sang ou de coeur. Entre Clermont-Ferrand, Bordeaux et Paris, de la tendresse de l'enfance à l'exigence des classes préparatoires littéraires, en passant par la découverte d'une nouvelle famille paternelle et les montagnes pyrénéennes, le jeune homme poursuit une quête d'identité et de sens. A travers l'épreuve du deuil, la révélation des origines, l'éveil amoureux et les grands textes fondateurs, il affronte ses angoisses existentielles, ses désirs, ses doutes, jusqu'à trouver sa propre voie. Ce roman d'apprentissage, profondément humain et lumineux, interroge avec justesse les liens entre origine et destinée, spiritualité et engagement, transmission et liberté intérieure.