#Roman francophone

Twisted Hate

Charline McGregor, Ana Huang

Pour ce format collector, retrouvez : une couverture cartonnée avec des dorures et un jaspage. Depuis des années, Jules Ambrose, étudiante en droit, entretient une relation compliquée avec le frère de sa meilleure amie, Josh Chen, étudiant en médecine. Cependant, lorsque Jules commence un stage à la clinique où Josh est bénévole, les deux mettent leurs différends de côté. En travaillant ensemble, ils découvrent bientôt leur attirance commune et couchent ensemble. N'arrivant pas à oublier leur aventure, ils se mettent d'accord sur une relation purement physique qui se transforme progressivement en quelque chose de plus. Mais alors qu'ils sont en train de tomber amoureux, le passé de Jules ressurgi, en la personne de Max qui sort de prison et vient réclamer son dû. Jules va tout faire pour éloigner Max, au péril de sa vie, mais aussi de sa relation avec Josh.

Par Charline McGregor, Ana Huang
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Charline McGregor, Ana Huang

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Twisted Hate

Ana Huang trad. Charline McGregor

Paru le 05/11/2025

595 pages

Hugo et Compagnie

22,95 €

9791042902674
