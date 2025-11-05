Le cinéma, c'est la vie

Dans cet ouvrage sympathique et généreux, Mehdi Omaïs, journaliste et créateur de contenus, va te le prouver, en partageant avec toi ce que le 7e art a produit de meilleur pour se faire du bien ! Parce que parfois, rien ne vaut une bonne séance de cinéma pour voir le monde autrement et prendre un peu de recul. Récits d'apprentissage, d'amitié, d'aventures et d'engagement, love stories, histoires à faire peur, leçons de vivre-ensemble, portraits inspirants, sagas familiales, oeuvres à portée philosophique, passeports pour l'évasion... Du Voyage dans la lune de Méliès à The Substance de Coralie Fargeat, en passant par Titanic de James Cameron, 300 films répartis en 15 thématiques pour aborder le cinéma par l'émotion. Et se changer les idées, vibrer, s'ouvrir, sourire, réfléchir ou trouver sa voie, lové dans le fauteuil d'une salle obscure ou allongé sur le canapé du salon.