Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Le cinéma, c'est la vie

Mehdi Omaïs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cet ouvrage sympathique et généreux, Mehdi Omaïs, journaliste et créateur de contenus, va te le prouver, en partageant avec toi ce que le 7e art a produit de meilleur pour se faire du bien ! Parce que parfois, rien ne vaut une bonne séance de cinéma pour voir le monde autrement et prendre un peu de recul. Récits d'apprentissage, d'amitié, d'aventures et d'engagement, love stories, histoires à faire peur, leçons de vivre-ensemble, portraits inspirants, sagas familiales, oeuvres à portée philosophique, passeports pour l'évasion... Du Voyage dans la lune de Méliès à The Substance de Coralie Fargeat, en passant par Titanic de James Cameron, 300 films répartis en 15 thématiques pour aborder le cinéma par l'émotion. Et se changer les idées, vibrer, s'ouvrir, sourire, réfléchir ou trouver sa voie, lové dans le fauteuil d'une salle obscure ou allongé sur le canapé du salon.

Par Mehdi Omaïs
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Mehdi Omaïs

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Histoire du cinéma

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cinéma, c'est la vie par Mehdi Omaïs

Commenter ce livre

 

Le cinéma, c'est la vie

Mehdi Omaïs

Paru le 19/11/2025

248 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042901110
9791042901110
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.