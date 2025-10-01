Eroline Martot, grande prêtresse de l'étrange

Son nom évoque une folle aux chats dans un manoir hanté. Elle déteste la lumière du soleil. Dans la cour, elle parle toute seule. Sa mère peint des squelettes de chat. Oui, Eroline Martot n'est pas comme les autres. Peut-être parce qu'elle a la faculté de voir les morts. Ce sont d'ailleurs ses seuls amis : Nancy, Maryline, Haidar et son chat Lupin, ça fait du monde et du bruit. Difficile de paraître normale, de sociabiliser avec les vivants... Alors quand Jackie débarque dans sa classe et semble trouver Eroline absolument parfaite, c'est tout son univers qui vacille. Fantômes et salle de classe, vie scolaire et caprices d'ectoplasmes, ça y est, la jungle du collège est définitivement paranormale !