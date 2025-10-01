Inscription
#Imaginaire

Eroline Martot, grande prêtresse de l'étrange

Aurélie Magnin

ActuaLitté
Son nom évoque une folle aux chats dans un manoir hanté. Elle déteste la lumière du soleil. Dans la cour, elle parle toute seule. Sa mère peint des squelettes de chat. Oui, Eroline Martot n'est pas comme les autres. Peut-être parce qu'elle a la faculté de voir les morts. Ce sont d'ailleurs ses seuls amis : Nancy, Maryline, Haidar et son chat Lupin, ça fait du monde et du bruit. Difficile de paraître normale, de sociabiliser avec les vivants... Alors quand Jackie débarque dans sa classe et semble trouver Eroline absolument parfaite, c'est tout son univers qui vacille. Fantômes et salle de classe, vie scolaire et caprices d'ectoplasmes, ça y est, la jungle du collège est définitivement paranormale !

Par Aurélie Magnin
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Aurélie Magnin

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Mondes fantastiques

Eroline Martot, grande prêtresse de l'étrange

Aurélie Magnin

Paru le 01/10/2025

208 pages

Editions du Rouergue

15,50 €

ActuaLitté
9782812627705
