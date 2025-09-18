Une autrice sulfureuse, une oeuvre foisonnante, un volume incontournable. Rachilde (1860-1953) est une figure envoûtante. Célèbre pour Monsieur Vénus , roman qui fit scandale en 1884, elle a traversé sept décennies d'écriture, explorant tous les genres : contes, nouvelles, romans d'imagination et autobiographiques, pamphlets, souvenirs. Ces Amours monstres offrent pour la première fois une vision d'ensemble de son oeuvre, du premier conte " La création de l'oiseau-mouche (légende) ", publié en 1877, à son ultime récit, le livre de souvenirs Quand j'étais jeune , paru en 1947. On y retrouve ses thèmes phares, en constante métamorphose - les méandres du désir, le jeu des identités, la fascination pour l'animalité et la sauvagerie, la permanente réécriture de la légende familiale - ainsi que des textes plus inattendus, comme un parangon du conte symboliste (" Le château hermétique "), une nouvelle dystopique (" Le tout-au-ciel "), un livre de réflexions à bâtons rompus sur la mode et la société ( Pourquoi je ne suis pas féministe ) et un étonnant récit d'une dame octogénaire, seule et quasi aveugle, fuyant l'arrivée des Allemands en 1940 ( Face à la peur ). Ce volume s'appuie sur des documents inédits (archives, manuscrits, correspondances) et propose un riche appareil critique (chronologie, dictionnaire des personnes citées, bibliographie, cahier hors-texte) pour restituer toute la richesse de Rachilde, une femme de lettres essentielle que l'authentique singularité de son oeuvre fait figurer parmi les grands noms de la littérature française du xxe siècle. Ce volume contient : Monsieur Vénus ; A mort (préface) ; L'Animale ; La Princesse des ténèbres ; La Tour d'amour ; Le Dessous ; " La création de l'oiseau-mouche (légende) " ; " Le château hermétique " ; " L'imitation de la mort " ; " Le tout-au-ciel " ; " La fille du louvetier " ; " La découverte de l'Amérique " ; " La mort de la sirène " ; Les Rageac ; Pourquoi je ne suis pas féministe ; Face à la peur ; Quand j'étais jeune.