#Manga

Coffret en 4 volumes

Boichi, Arnaud Delage

L'ascension fulgurante d'un gang de choc ! Yumin révèle à Ken qu'elle est la fille d'un grand yakuza japonais. Elle avait été envoyée à Séoul pour préparer l'implantation coréenne de l'organisation mais elle a préféré trahir son père et devenir policière pour lutter contre les gangs qu'elle exècre. Ken, de son côté, a pris la tête d'une bande de joyeux malfrats délirants mais solides comme le roc. Après avoir laminé le groupe Gal-ki, qui tyrannisait et exploitait le petit peuple de Yeong Deung Po, Ken et sa bande deviennent les protecteurs "officiels" du quartier.

Boichi, Arnaud Delage
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Boichi, Arnaud Delage

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Coffret en 4 volumes

Boichi trad. Arnaud Delage

Paru le 05/11/2025

192 pages

Bamboo Editions

30,00 €

9791041116317
