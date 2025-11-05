Coffret en 4 volumes

L'ascension fulgurante d'un gang de choc ! Yumin révèle à Ken qu'elle est la fille d'un grand yakuza japonais. Elle avait été envoyée à Séoul pour préparer l'implantation coréenne de l'organisation mais elle a préféré trahir son père et devenir policière pour lutter contre les gangs qu'elle exècre. Ken, de son côté, a pris la tête d'une bande de joyeux malfrats délirants mais solides comme le roc. Après avoir laminé le groupe Gal-ki, qui tyrannisait et exploitait le petit peuple de Yeong Deung Po, Ken et sa bande deviennent les protecteurs "officiels" du quartier.