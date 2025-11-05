Inscription
#Manga

Coffret en 4 volumes

Fuetsudo, Hitoshi Ichimura, Julien Pouly

ActuaLitté
Un duo irrésistible au coeur du Japon légendaire ! Une famille de kakuen, des créatures mi-hommes, mi-singes, a élu domicile dans le vieux sanctuaire abandonné du village de Mitsuke, dans la province d'Enshû. L'un d'eux, Mashira, a adopté Hayate, un chien magique tueur de démons envoyé initialement pour l'éliminer, et qui peut prendre une apparence humaine. Ce dernier lui annonce qu'il connaît sa mère et insiste pour qu'il la rencontre. Ils partent donc pour Nagano, en compagnie de Benzon, et de deux compagnons imprévus qui les rejoignent en chemin...

Par Fuetsudo, Hitoshi Ichimura, Julien Pouly
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Fuetsudo, Hitoshi Ichimura, Julien Pouly

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Coffret en 4 volumes

Fuetsudo, Hitoshi Ichimura trad. Julien Pouly

Paru le 05/11/2025

160 pages

Bamboo Editions

30,00 €

ActuaLitté
9791041116157
© Notice établie par ORB
