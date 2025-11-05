Coffret en 4 volumes

Un duo irrésistible au coeur du Japon légendaire ! Une famille de kakuen, des créatures mi-hommes, mi-singes, a élu domicile dans le vieux sanctuaire abandonné du village de Mitsuke, dans la province d'Enshû. L'un d'eux, Mashira, a adopté Hayate, un chien magique tueur de démons envoyé initialement pour l'éliminer, et qui peut prendre une apparence humaine. Ce dernier lui annonce qu'il connaît sa mère et insiste pour qu'il la rencontre. Ils partent donc pour Nagano, en compagnie de Benzon, et de deux compagnons imprévus qui les rejoignent en chemin...