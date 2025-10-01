Un cocktail d'étoiles de neige

Cette année, pour son anniversaire, Hannah Townsend quitte la ville glacée de New York pour une semaine en amoureux sous le soleil de la Barbade ! Enfin, c'est ce qui était prévu, car en l'espace d'une matinée sa vie est bouleversée : sa grand-mère adorée tombe malade et Hannah doit se rendre immédiatement dans le Tennessee pour tenir son magasin de fleurs un peu vieillot, "le Bouquet de souvenirs". Ce retour dans sa petite ville natale signifie également qu'elle va affronter Ethan, son meilleur ami de jeunesse qu'elle n'a pas vu depuis des années. Et comme si cela ne suffisait pas, elle découvre que son petit ami la trompe ! Bloquée à l'aéroport alors que la tempête de neige fait rage, Hannah commence à désespérer lorsqu'elle tombe sur Liam McGuire, un séduisant homme d'affaires surgi de son passé dont la gentillesse pourrait bien la sauver. Dans le bouquet de ses souvenirs, Hannah réussira-t-elle à y voir clair ?