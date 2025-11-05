Coffret en 4 volumes

Un duo irrésistible au coeur du Japon légendaire ! Les habitants du village de Mitsuke sont sommés par un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, de déposer une jeune fille en sacrifice au sanctuaire dédié à Tenjin. Le jeune bonze Benzon part alors pour le temple Kôzen-ji chercher de l'aide, et revient en compagnie du célèbre Hayate, un chien exorciste, pour tendre un piège à la créature malfaisante qui terrorise les villageois. Mais rien ne se passe comme prévu quand Mashira le kakuen décide d'adopter le superbe chien. Ainsi commencent les relations tumultueuses, "comme chien et singe" , de ces deux êtres surnaturels au gré des saisons du Japon légendaire !