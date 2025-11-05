Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Coffret en 4 volumes

Fuetsudo, Hitoshi Ichimura, Julien Pouly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un duo irrésistible au coeur du Japon légendaire ! Les habitants du village de Mitsuke sont sommés par un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, de déposer une jeune fille en sacrifice au sanctuaire dédié à Tenjin. Le jeune bonze Benzon part alors pour le temple Kôzen-ji chercher de l'aide, et revient en compagnie du célèbre Hayate, un chien exorciste, pour tendre un piège à la créature malfaisante qui terrorise les villageois. Mais rien ne se passe comme prévu quand Mashira le kakuen décide d'adopter le superbe chien. Ainsi commencent les relations tumultueuses, "comme chien et singe" , de ces deux êtres surnaturels au gré des saisons du Japon légendaire !

Par Fuetsudo, Hitoshi Ichimura, Julien Pouly
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Fuetsudo, Hitoshi Ichimura, Julien Pouly

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en 4 volumes par Fuetsudo, Hitoshi Ichimura, Julien Pouly

Commenter ce livre

 

Coffret en 4 volumes

Fuetsudo, Hitoshi Ichimura trad. Julien Pouly

Paru le 05/11/2025

162 pages

Bamboo Editions

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041116140
9791041116140
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.