Coffret en 5 volumes

Elle croyait avoir connu le pire lorsqu'elle avait vaincu le Roi démon... Mais elle vient d'invoquer un gros chat têtu ! Jeanne est une vieille femme solitaire, qui vit recluse au fin fond d'une forêt d'un monde fantastique. Elle qui a autrefois vaincu le Roi démon, grâce à ses pouvoirs de sorcière, vit aujourd'hui dans l'oubli le plus total. Pire, elle est considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois. Pour briser sa solitude, elle décide un jour d'invoquer une créature d'un autre monde. Et cette créature qui vient d'apparaître ne vole pas et ne crache pas du feu, comme son dragon de compagnie d'antan... Il s'agit d'un gros chat particulièrement mignon, mais qui n'en fait qu'à sa tête ! Voici l'histoire d'un matou maousse et d'une sorcière grincheuse, qui va voir les réminiscences du passé frapper à sa porte et bousculer son existence.