Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Coffret en 5 volumes

Pascal Simon, Hiro Kashiwaba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle croyait avoir connu le pire lorsqu'elle avait vaincu le Roi démon... Mais elle vient d'invoquer un gros chat têtu ! Jeanne est une vieille femme solitaire, qui vit recluse au fin fond d'une forêt d'un monde fantastique. Elle qui a autrefois vaincu le Roi démon, grâce à ses pouvoirs de sorcière, vit aujourd'hui dans l'oubli le plus total. Pire, elle est considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois. Pour briser sa solitude, elle décide un jour d'invoquer une créature d'un autre monde. Et cette créature qui vient d'apparaître ne vole pas et ne crache pas du feu, comme son dragon de compagnie d'antan... Il s'agit d'un gros chat particulièrement mignon, mais qui n'en fait qu'à sa tête ! Voici l'histoire d'un matou maousse et d'une sorcière grincheuse, qui va voir les réminiscences du passé frapper à sa porte et bousculer son existence.

Par Pascal Simon, Hiro Kashiwaba
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Pascal Simon, Hiro Kashiwaba

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en 5 volumes par Pascal Simon, Hiro Kashiwaba

Commenter ce livre

 

Coffret en 5 volumes

Hiro Kashiwaba trad. Pascal Simon

Paru le 05/11/2025

160 pages

Bamboo Editions

39,75 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041116133
9791041116133
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.