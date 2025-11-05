Inscription
#Manga

Beast King and Medicinal Herb Tome 4

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano, Momochichi

ActuaLitté
Un vieil ennemi juré refait surface ! C'est l'heure du traitement le plus délicat ! Des donjons s'écroulent les uns après les autres, et Mikage, le subordonné de Galon, a été kidnappé. Un homme est à l'origine de tout cela : Galéus, un ancien membre du groupe du héros Sésame. Ce guerrier que l'on surnommait jadis le Maître des poings sacrés est aujourd'hui rongé par une maladie incurable. Pour sauver son compagnon, Galon se dresse face à lui dans le donjon du Grand Arbre Grouillant !

Par Tatsukazu Konda, Asahi Sakano, Momochichi
Bamboo Editions

|

Auteur

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano, Momochichi

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Beast King and Medicinal Herb Tome 4

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano

Paru le 05/11/2025

208 pages

Bamboo Editions

7,95 €

ActuaLitté
9791041114412
