Beast King and Medicinal Herb Tome 4

Un vieil ennemi juré refait surface ! C'est l'heure du traitement le plus délicat ! Des donjons s'écroulent les uns après les autres, et Mikage, le subordonné de Galon, a été kidnappé. Un homme est à l'origine de tout cela : Galéus, un ancien membre du groupe du héros Sésame. Ce guerrier que l'on surnommait jadis le Maître des poings sacrés est aujourd'hui rongé par une maladie incurable. Pour sauver son compagnon, Galon se dresse face à lui dans le donjon du Grand Arbre Grouillant !