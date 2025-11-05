Inscription
#Manga

Le garçon et le dragon

Idonaka

ActuaLitté
Deux êtres jusqu'ici très solitaires surmontent ensemble leurs peurs et les blessures de leur passé. Shitarô, un jeune collégien, se réveille un jour sur le banc d'un mystérieux sanctuaire. Il y fait la rencontre d'un dragon qui croyait retrouver là sa fiancée , celle qu'il attendait depuis des siècles... Le jeune garçon, quant à lui, n'a plus aucun souvenirs en tête. Mais ils vont progressivement se lier d'amitié, oublier ensemble leur solitude et se questionner sur ce qu'est réellement l'amour. Ils vont vivre ensemble une journée fantastique et hors du temps à l'issue de laquelle leur vie à tous les deux pourrait bien se trouver changée à tout jamais. Un récit plein d'humanité, à la fois fantastique et dramatique.

Par Idonaka
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Idonaka

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Retrouver tous les articles sur Le garçon et le dragon par Idonaka

Commenter ce livre

 

Le garçon et le dragon

Idonaka

Paru le 03/12/2025

336 pages

Bamboo Editions

14,90 €

ActuaLitté
9791041112357
© Notice établie par ORB
