Le garçon et le dragon

Deux êtres jusqu'ici très solitaires surmontent ensemble leurs peurs et les blessures de leur passé. Shitarô, un jeune collégien, se réveille un jour sur le banc d'un mystérieux sanctuaire. Il y fait la rencontre d'un dragon qui croyait retrouver là sa fiancée , celle qu'il attendait depuis des siècles... Le jeune garçon, quant à lui, n'a plus aucun souvenirs en tête. Mais ils vont progressivement se lier d'amitié, oublier ensemble leur solitude et se questionner sur ce qu'est réellement l'amour. Ils vont vivre ensemble une journée fantastique et hors du temps à l'issue de laquelle leur vie à tous les deux pourrait bien se trouver changée à tout jamais. Un récit plein d'humanité, à la fois fantastique et dramatique.