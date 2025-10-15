Inscription
#Essais

Joyeux miracles

Joseph Challier

Une prostituée qui crie vers le Christ qui lui répond, la Bible retrouvée dans les décombres du World Trade Center ouverte à une certaine page, un immeuble qui disparait du cadastre pour pouvoir être offert à des religieux, l'impossible prière d'un prisonnier exaucée, une mouche à l'origine d'une conversion... Comme le disait Julien Green, " l'Evangile ne fait que commencer ", et aujourd'hui encore le Christ guérit les malades, inspire des connaissances surnaturelles aux priants, multiplie la nourriture et surtout la charité dans les coeurs... Ces 80 histoires, racontées avec le ton et l'humour si vivants propres à leur auteur, en sont la preuve : Dieu est l'oeuvre dans nos vies !

Par Joseph Challier
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Joseph Challier

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Vie chrétienne

Joyeux miracles

Joseph Challier

Paru le 15/10/2025

180 pages

Editions Emmanuel

18,00 €

9782384333097
